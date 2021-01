Vers cinq millions de morts du Covid-19 en mars? Le pronostic alarmant des chercheurs chinois

L'apparition de vaccins redonne de l'optimisme, toutefois, plusieurs scientifiques n'excluent pas que l'impact de la pandémie au cours de l'année qui vient de commencer puisse être encore plus important que par le passé. Ainsi, dans leurs estimations publiées le 8 janvier dans le magazine Disease Surveillance et reprises par South China Morning Post, une équipe de chercheurs du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies en collaboration avec des instituts chinois de recherche en santé publique a présenté plusieurs scénarios d'évolution de la situation. L'un d'entre eux suggère que d'ici mars, le nombre de contaminations à l'échelle mondiale puisse atteindre 170 millions de personnes, contre 92 millions actuellement.

Il convient de souligner qu'il s’agit du pire des scénarios imaginés par des chercheurs, selon lequel les mesures efficaces ne sont pas prises par les gouvernements, les personnes n’obéissent pas à des règles telles que la distanciation sociale et le port de masques, les campagnes de vaccination massives n’ont pas lieu.

«Le développement de la pandémie est difficile à prévoir, mais une estimation numérique via la modélisation peut fournir des informations utiles», a expliqué à South China Morning Post le professeur Xu Jianguo du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, chercheur principal de l'équipe en question.

Toujours selon le pire scénario, le nombre total de décès dus au Covid-19, qui vient de franchir le cap des deux millions, pourrait se hisser à cinq millions vers début mars.

«Dans le meilleur des cas, avec du bon sens, des précautions appropriées et la production actuelle de vaccins efficaces, le total ne devrait jamais atteindre 3 millions de morts. Le pire des scénarios pourrait être de beaucoup plus que 7 millions… », a déclaré Benjamin Neuman, professeur de biologie à la Texas A&M University, cité par South China Morning Post.

Les États-Unis toujours les plus touchés

D'après le professeur Xu Jianguo, ce sont les États-Unis qui vont être les plus touchés au cas où le pire des scénarios s'avérerait exact: le nombre de cas outre-Atlantique pourrait atteindre 32 millions, soit environ 20% du total mondial. Dans le top-4 des pays les plus atteints pourraient également figurer l'Inde, le Brésil et la Russie avec 15,5, 15 et 6 millions de cas respectivement.

Quid d’un meilleur scénario?

À en croire ces estimations, même si une politique anti-covid efficace ainsi qu’une campagne de vaccination productive sont mises en place, le bilan des victimes s'aggravera de 300.000 personnes supplémentaires d’ici le mois de mars, indique l’édition.