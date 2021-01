Les étirements sont plus efficaces que le footing pour l'hypertension artérielle, selon une étude

Des scientifiques canadiens de l'Université de la Saskatchewan ont découvert que l'étirement réduisait la pression artérielle plus efficacement que le footing. Les résultats de leur étude ont été publiés dans la revue Journal of Physical Activity and Health.

«Lorsque vous étirez les muscles, vous étirez également tous les vaisseaux sanguins qui nourrissent les muscles, y compris les grandes artères. Si vous réduisez la rigidité des artères, la résistance à la circulation sanguine diminuera», a expliqué à EurekAlert Phil Chilibeck, l'un des co-auteurs.

Au cours de l’expérience, les participants ont dû effectuer des étirements ou du footing cinq jours par semaine pendant une demi-heure.

La différence de méthode

La recherche a impliqué 40 personnes dont l'âge moyen était de 61 ans. Les chercheurs ont mesuré leur pression avant et après l'expérience. Il a été observé chez ceux qui faisaient des étirements une diminution plus significative de la pression et chez ceux ayant pratiqué le footing une perte de graisse corporelle au niveau de la taille.