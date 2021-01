Elle renonce à la caféine et raconte comment cela a changé sa vie

La journaliste américaine Jen Glantz a décidé d’arrêter de consommer des boissons contenant de la caféine pendant deux semaines et cette décision a changé sa vie, selon un article publié sur Insider. Elle assure prendre trois tasses d’eau avec du citron au lieu de son café matinal et décrit les effets bienfaisants qu’elle a ressentis.

En remplaçant son café par trois tasses d’eau avec du citron, une journaliste américaine a assuré dans un article publié sur Insider que sa santé avait changé pour le mieux.

Jen Glantz a expliqué qu’elle avait commencé à consommer beaucoup de café depuis qu'elle travaille à distance en raison du confinement. Au fur et à mesure, elle en a bu régulièrement jusqu'à trois tasses par jour. Elle a pourtant constaté que la caféine avait commencé à lui provoquer des insomnies et qu'elle se sentait mal à cause de l’augmentation de son rythme cardiaque, ce qui a entraîné stress et dépression.

Selon Giuseppe Aragona, médecin généraliste, une telle dépendance à la caféine n'est pas durable à long terme.

«Imaginez votre corps comme vos finances. Le faire fonctionner avec de la caféine est la même chose que survivre avec des cartes de crédit. Finalement, la banque, votre corps dans ce cas, voudra encaisser, et cela rend beaucoup plus probable pour vous de devenir léthargique, de perdre en concentration», a-t-il expliqué à Insider.

Une décision prise

Alors, la journaliste a décidé de faire une expérience: arrêter toutes les boissons avec de la caféine pendant deux semaines. En abandonnant le café le matin et en le remplaçant par trois tasses d'eau avec du citron, la journaliste admet être étonnée par les changements. Au début, l’absence de caféine lui a donné envie de dormir pendant la journée, mais plus tard, elle a pu s’adapter et l’éviter. Elle a expliqué aussi boire des sodas décaféinés le midi et du thé décaféiné le soir.

Sept jours après l'abandon des boissons avec de la caféine, l'anxiété et la somnolence sont parties et ont été remplacées par l'envie de se promener et de faire du sport.