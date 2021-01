Du fast-food bon pour la santé? C’est possible!

Le fast-food, au sens large du mot, est un plat qui peut être préparé très vite et mangé tout aussi rapidement. Et aussi nombreuses que soient les affirmations selon lesquelles il est mauvais pour la santé, il peut quand même s’avérer sain. Les conditions pour cela ont été évoquées pour le journal Vetchernaya Moskva par le nutritionniste Mikhaïl Guinzbourg, directeur de l'Institut de recherche en diététique de Samara.

Selon lui, la solution la plus évidente de restauration rapide et saine à la fois sont les flocons, notamment les mélanges de grains, et le muesli accompagnés de lait fermenté.

«Une cuillère de muesli, une autre de baies congelées et une troisième de fromage blanc. Verser sur le tout du kéfir ou une autre boisson au lait fermentée et remuer», a-t-il dit.

Une autre recette est le sandwich au poisson. Il suffit de prendre une tranche de pain noir, de placer dessus une feuille de laitue ou de chou chinois et de terminer par un morceau de maquereau ou de hareng en conserve.

Fruits et légumes: encore et toujours

En outre, Mikhaïl Guinzbourg conseille de se tourner vers les barres protéinées ou de céréales. Elles contiennent généralement peu de graisses et celles qui y sont présentes sont riches en acides gras oméga-3 et oméga-9. En outre, elles ne comprennent pas de sucre, qui est remplacé par des édulcorants. Une telle collation apportera des protéines végétales et du lait, a-t-il expliqué.

Il ne faut pas non plus perdre de vue les fruits et légumes qui peuvent être mangés accompagnés d’huile de lin. Le diététicien a ajouté que certaines boissons pouvaient également être placées sur la liste d’une restauration rapide bonne pour la santé, comme le thé, en particulier le thé vert, et le café.

Mikhaïl Guinzbourg avait précédemment évoqué les aliments pouvant être consommés avant d’aller se coucher. Il s’agit avant tout de carottes, de concombres, de pommes, de viande de volaille, d’œufs durs et d’omelette sans lait, de poisson et de son.