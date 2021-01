Y a-t-il une différence d’anticorps entre les hommes et les femmes après une vaccination au Spoutnik V?

Selon les instructions d’utilisation du vaccin anti-Covid russe Spoutnik V, les hommes et les femmes volontaires aux tests ont eu pratiquement la même quantité d’anticorps après la vaccination.

Les niveaux d’anticorps contre le Covid-19 chez les volontaires ayant testé le Spoutnik V ne diffèrent pas de manière significative entre les hommes et les femmes, comme le précise les instructions d’utilisation de ce vaccin.

«Les niveaux d'anticorps ne différaient pas de manière importante entre les hommes et les femmes. Au 42ème jour du début de la vaccination, la quantité moyenne des anticorps chez les volontaires immunisés était de 44,47, le taux de séroconversion était de 95,83%. Il n'y a pas de différence statistiquement significative chez les volontaires de sexe et d'âge différents», précisent les instructions.

Spoutnik V

La Russie a été le premier pays au monde à avoir enregistré en août son vaccin contre le Covid-19. Le Spoutnik V (GamCovidVac) a été développé par le Centre d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou, et est basé sur deux vecteurs d’adénovirus humains. Les vaccins à base d’adénovirus humains sont connus pour leur innocuité, efficacité et absence d’effets indésirables à long terme.

Son efficacité est de 91,4% et de 100% pour les cas graves de coronavirus.

Plus de 50 pays ont envoyé des demandes pour un total de 1,2 milliard de doses du vaccin, lequel sera notamment produit au Brésil, en Chine, en Corée du Sud, en Inde.