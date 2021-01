La barbe, rend-elle le port du masque moins efficace?

Certes, la mode hipster n’est plus à son zénith, mais même sans elle la barbe reste présente. Mais en ces temps de pandémie, son port ne rendrait-il pas moins efficace l’effet que donne le masque?

Comme l’explique la journaliste chroniqueuse Marie Dupin, dans Allô Marie? sur RMC, il est vrai que pour que le masque soit efficace il doit adhérer étroitement au visage.

«Si on a une grosse barbe, elle empêche le masque de jouer son rôle de filtre et les gouttelettes, qui sont à l’origine des infections par aérosol, s’échappent. Donc si une personne a une grosse barbe et qu’elle parle, des particules virales vont s'échapper et elle peut potentiellement contaminer d'autres personnes.»

Mais si les poils sont courts et que la personne ne s’est pas rasée seulement pendant trois jours, en principe cela ne devrait pas poser de problème.

Il en est de même pour les masques FFP2, explique Marie Dupin, car ils doivent être bien collés au nez et autour de la bouche.

Et de rappeler qu’au Québec les soignants étaient désormais obligés de se raser. En France, cette mesure ne concerne que les chirurgiens.

Fini le masque artisanal

Face à l’apparition de nouveaux variants du coronavirus, dont celui dit britannique et qui s’avère encore plus contagieux que la souche initiale, Olivier Véran a appelé ses compatriotes à ne plus «utiliser de masque artisanal». Dès le lendemain, un décret interdisant certains masques artisanaux a été publié.