L’OMS envisage que le Covid-19 se transmettra encore «longtemps»

En mars, cela fera un an que l’OMS a reconnu le caractère pandémique du Covid-19. À quand son éradication? Des éléments de réponse ont été fournis lors d’un point de presse de l’Organisation.

La transmission du Covid-19 se poursuivra-t-elle? Très probablement pendant longtemps, à moins qu’une sorte de couverture vaccinale qui permette d’y mettre fin soit trouvée, a estimé Michael Ryan, directeur exécutif chargé du programme de gestion des situations d'urgence sanitaire de l’OMS.

S’exprimant lors d’un point de presse aux côtés d’autres responsables de l’Organisation mondiale de la santé, il a reconnu que plusieurs facteurs permettaient de croire que cette maladie pourrait être éradiquée. Toutefois, il faut aussi tenir compte de sa présence absolue sur tous les continents, du fait que la disponibilité du vaccin n’est pas encore optimale et que pour le moment la couverture vaccinale n’est pas suffisante pour stopper le Covid-19.

L’avantage dont on dispose

M.Ryan est tout de même revenu sur l’avantage dont on dispose et qui est la capacité de «réduire d’une manière signifiante la mortalité, les formes sévères et l’impact» de cette pandémie sur nos sociétés.

Il a rappelé qu’il y avait toujours un risque qu’une maladie devienne endémique et comme cela a été le cas à travers l’Histoire, les premières vagues ont toujours un impact élevé, puis elle se transmet aux plus jeunes, car les personnes plus âgées se dotent d’immunité. Donc beaucoup de maladies deviennent ensuite infantiles.

Près de 100 millions de cas de par le monde

Selon le décompte de l’université Johns-Hopkins, le nombre de contaminations enregistrées à ce jour de par le monde dépasse les 99,8 millions. Le bilan des décès est évalué à 2.142.526.