Ces aliments sains qui cachent malgré tout des dangers

Fruits et légumes sont conseillés pour leurs vitamines, le poisson pour son oméga-3, sauf que, souligne une nutritionniste russe, même ces aliments bénéfiques peuvent présenter des risques.

Certains produits considérés comme bénéfiques pour la santé peuvent en effet eux aussi faire du tort, explique la nutritionniste Elena Solomatina.

L’allergie au lait

Pour la radio Vetcherniaya Moskva, elle a rappelé que le lait pouvait causer des allergies et qu’il existait l’intolérance au lactose.

Quand la viande rouge commence à nuire

La viande contient de la vitamine B12, nécessaire pour la formation du sang ainsi que pour le bon fonctionnement du système nerveux. Le fer qu’elle contient est indispensable pour un bon métabolisme et pour délivrer l’oxygène dans les tissus.

Pourtant, une consommation fréquente de viande augmente le risque de cancer colorectal, car sa digestion n’est pas complète et les toxines nuisent à l’intestin.

Oméga-3 ou presque

Riche en oméga-3, le poisson n’est pas toujours inoffensif, estime la nutritionniste. Pour que le saumon ou la truite élevés dans des fermes artificielles prennent du poids, on se sert d’aliments composés et d’ailleurs d’antibiotiques pour prévenir les maladies. En conséquence, il y a peu d’oméga-3 si précieux dans ces poissons. Le thon peut également être dangereux, car il accumule du mercure.

Sans oublier que le poisson d’eau douce pas bien cuit risque de contaminer l’Homme aux vers parasites.

Quid des fruits et légumes?

Les dangers nous guettent même ici: les fongicides utilisés pour préserver les fruits et légumes affaiblissent l’immunité et risquent de provoquer des allergies et des cancers. En outre, leur longue conservation les prive de leurs vitamines.

Les carottes, betteraves, radis et autres légumes racines peuvent accumuler de l’acide nitreux et des nitrates, qui se transforment en cancérigènes.