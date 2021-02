«Travaillons en bonne intelligence»: Marine Le Pen appelle à collaborer avec la Russie

Après la confirmation de l'efficacité et de la sécurité du vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19, la présidente du Rassemblement national a appelé à collaborer avec la Russie afin que les Français aient la possibilité d'en profiter.

La revue médicale Lancet ayant publié la confirmation de l’efficacité du vaccin russe à plus de 90%, Marine Le Pen a appelé à se tourner vers Spoutnik V.

«Maintenant que l’efficacité du vaccin russe Spoutnik V ne fait désormais plus de doute, il peut être un renfort contre la pandémie. Travaillons en bonne intelligence avec la Russie et ne laissons pas l’idéologie antirusse ruiner nos capacités à vacciner nos compatriotes!»

Maintenant que l’efficacité du vaccin russe #SputnikV ne fait désormais plus de doute, il peut être un renfort contre la pandémie.



Travaillons en bonne intelligence avec la #Russie et ne laissons pas l’idéologie antirusse ruiner nos capacités à vacciner nos compatriotes ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 2, 2021​

Entretemps, invité du JT de TF1, Emmanuel Macron a estimé ce 2 février que la France serait en mesure de proposer un vaccin à toute sa population adulte avant la fin de l'été.

Efficace à 91,6%

Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, avait précédemment affirmé que les vaccins n’avaient pas de nationalité et que «si l'Agence européenne du médicament considère qu'il est sûr et efficace, la Haute autorité de santé française procèdera à la même évaluation» et Spoutnik V «pourrait évidemment être proposé aux citoyens français».

La revue médicale Lancet vient de publier une étude consacrée à Spoutnik V, jugeant le vaccin sûr, efficace et offrant une protection complète contre les cas graves de Covid-19. L’efficacité du vaccin a été établie à 91,6%. En outre, le comité indépendant de surveillance des données a confirmé que 94% des effets indésirables étaient bénins.