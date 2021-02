Voici la chanson la plus susceptible de mettre de bonne humeur en période de pandémie

Neuf personnes sur dix affirment que la musique joue un rôle important dans leur vie et pour 85% elle est même vitale pour la santé mentale, selon un sondage d’OnePoll pour AXA Health.

L’enquête indique que la chanson la plus susceptible de mettre les gens de bonne humeur en période de pandémie est le tube de 1979 du groupe britannique Queen, «Don’t Stop Me Now».

Il est suivi par «Dancing Queen» d’ABBA et «Livin’ On A Prayer» de Bon Jovi.

«Walking On Sunshine» de Katrina And The Waves et «Good Vibrations» de The Beach Boys complètent le top cinq.

La musique libère des hormones du bonheur

Le porte-parole d’AXA Health Mark Winwood avance qu’écouter ses chansons favorites libère des endorphines, soit les hormones du bonheur, et de la dopamine, qui stimule le sentiment de plaisir.

49% des sondés disent qu’ils se sentent heureux d’écouter de la musique tandis qu'un tiers d’entre eux ressentent une énergie positive lorsqu'ils entendent leurs morceaux préférés.

Les trois quarts (74%) des personnes interrogées écoutent des morceaux afin de se motiver lorsqu'ils s'acquittent des tâches ménagères, tandis que 24% le font lorsqu'ils cuisinent.