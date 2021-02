Des scientifiques donnent une façon «savoureuse» de se protéger du soleil

La consommation régulière de raisins permet de vous protéger contre le rayonnement ultraviolet, révèlent des scientifiques de l'université d'Alabama dans une étude publiée dans le Journal of the American Academy of Dermatology.

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont sélectionné 19 volontaires, leur proposant de manger de la poudre de raisin lyophilisée pendant 14 jours. Ces expériences ont démontré que la protection naturelle de la peau des participants avait augmenté de 74,8%, selon l’étude.

«La consommation de raisin peut agir comme une "protection solaire consommable"», estime Allen Oak, dermatologue et l'un des auteurs de l'étude, tout en prévenant que cela ne devait pas remplacer un crème SPF.

Autres effets bénéfiques

Les scientifiques ont en outre dévoilé des effets bénéfiques attribués à un groupe de composés naturels, les polyphénols, présents dans le raisin ainsi que dans d'autres fruits et légumes.

«Notre étude montre que la consommation orale de raisins a des effets positifs chez les adultes en bonne santé. Ces avantages comprennent également le traitement de l'inflammation et la réparation des dommages causés à l'ADN», affirme M.Oak.

Les spécialistes recommandent également d'utiliser l'extrait de pépins de raisin pour les brûlures graves, puisqu'il contient une grande quantité de proanthocyanides qui sont de puissants antioxydants.