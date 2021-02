Cinq doses de vaccin anti-Covid administrées d'un coup par erreur à un médecin singapourien

Un médecin a accidentellement reçu cinq doses de vaccin Pfizer dans un centre singapourien lors d’une formation. Il se sent bien mais a été placé en observation.

Un membre du personnel du Singapour National Eye Center (SNEC) a accidentellement reçu cinq doses d’un coup du vaccin Pfizer/BioNTech, rapporte le Centre ce samedi 6 février.

L’incident s’est produit lors d'une séance de formation à la vaccination, le 14 janvier, qui a été menée exclusivement auprès du personnel de l’établissement. L'erreur n’a été découverte que quelques minutes plus tard.

Manque de communication

Cela s’est produit suite à un «manque de communication» entre les membres de l'équipe de vaccination.

L'employé chargé de diluer le vaccin a été relevé pour une urgence et son remplaçant a pris cette solution concentrée pour un sérum prêt à injecter.

Le médecin est suivi de près par le personnel; il se sent bien et semble en bonne santé. Le SNEC lui a présenté ses excuses et a pris des mesures pour renforcer la sécurité du processus de vaccination.

Ce n'est pas la première fois

Un incident similaire, toujours avec le vaccin Pfizer/BioNTech, est également arrivé à un médecin dans un hôpital de la ville lituanienne de Marijampole. La dose contenue dans le flacon n'a pas non plus été diluée et le tout a été injecté à une seule personne, expliquait le directeur de l’hôpital. «C'est le facteur humain», a-t-il estimé.

Le médecin se sentait bien; rien ne lui est arrivé, selon le journal lituanien 15 min.