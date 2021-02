Des sages-femmes britanniques invitées à dire «donner la poitrine» et non «donner le sein»

Dans le cadre d’une politique de bienveillance envers les patients transgenres, les sages-femmes des hôpitaux britanniques de Brighton et Haywards Heath sont invitées à adopter un langage plus inclusif. Désormais, au sein de ces établissements, il est possible d’entendre dire qu’une «personne qui a accouché donne la poitrine à son nouveau-né».

Par souci de tolérance vis-à-vis de la communauté LGBT+ et notamment des personnes transgenres, un office régional du système de la santé britannique chapeautant des hôpitaux auprès des universités de Brighton et de Sussex à Brighton et à Haywards Heath, dans le sud de l’Angleterre, invite ses sages-femmes à adopter un langage inclusif. La ville de Brighton est d’ailleurs connue pour abriter l’une de plus grandes communautés transgenres de Grande-Bretagne.

Tout d’abord, les «maternités» deviennent des «services périnatals», indique le Times qui fait part d’un document de l’office concernant la nouvelle politique linguistique.

Ensuite, le personnel des services périnatals est invité à utiliser le terme de «donner la poitrine» au lieu de «donner le sein». La «mère» peut être qualifiée d’«un.e parent.e qui a accouché».

Il est recommandé aux sages-femmes d’utiliser «le lait humain» ou bien le «lait de mère allaitante ou de parent.e» et non le «lait maternel».

Des parent.es et coparent.es

Parmi les autres changements, il convient de dire «une femme ou une personne» au lieu d’une «femme» tout court. Le mot «père» est remplacé par le/la «parent.e», «coparent.e» ou bien le/la «seconde parent.e biologique», selon les circonstances.