D’où viennent les cauchemars? Une spécialiste répond

Les cauchemars varient en gravité et peuvent causer des insomnies et des dommages psychologiques. Une spécialiste en processus du sommeil explique quels sensations et événements sont en cause et comment éviter d’en faire de façon persistante.

Les cauchemars sont normaux et arrivent à tout le monde, mais s’ils se produisent trop fréquemment ils entraînent un sommeil insuffisant et des troubles de la pensée et de l'humeur, a déclaré dans une interview accordée au Daily Express la physiologiste britannique Nerina Ramlakhan. Elle se spécialise dans l'apprentissage du processus du sommeil et est l’auteure du livre «The Little Book of Sleep: The Art of Natural Sleep» (Un petit livre du sommeil: l'Art du sommeil naturel, en français).

Les rêves sont une collection d'images, de pensées ou de sentiments qui se produisent pendant le sommeil. Ils sont normalement incohérents et liés à la vie éveillée. Les cauchemars sont différents des terreurs nocturnes, mais les deux impliquent des sensations pénibles.

La spécialiste indique que les cauchemars se produisent pendant le sommeil paradoxal (le mouvement oculaire rapide), qui est normalement concentré dans la seconde moitié de la nuit.

«Vous vous réveillez normalement d'un cauchemar en étant capables de vous en souvenir et de le décrire, mais vous ne pouvez pas [le faire, ndlr] avec les terreurs nocturnes», explique-t-elle.

«Les personnes qui ressentent une terreur nocturne peuvent ne pas reconnaître ceux qui essaient de les réconforter et cela peut être dérangeant pour les gens autour, mais vous ne serez pas complètement éveillés ou vous ne vous en souviendrez pas», dit Mme Ramlakhan.

Les problèmes engendrés

«On pense que les cauchemars sont les conséquences du stress ou de l'anxiété et peuvent être liés à un événement traumatique comme une attaque, la mort d'un proche...», indique-t-elle en ajoutant que les rêves et les cauchemars pouvaient refléter l’inconscient.

«La façon dont vous préparez votre esprit, les mots dont vous remplissez votre cœur avant d'éteindre votre lampe de chevet sont si importants», ajoute-t-elle.

Les cauchemars peuvent retarder ou même empêcher le sommeil, entraînant des problèmes de santé.

La privation de sommeil et la peur d'aller dormir aggravent les cauchemars et mettent une personne dans un rebond de sommeil paradoxal.

Tout cela combiné peut causer de l'insomnie et des soucis de sommeil chroniques.