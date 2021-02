Des entreprises allemandes négocient la possibilité de fabriquer le vaccin Spoutnik V

Si ce n’est pas pour son emploi dans le pays, des entreprises allemandes sont intéressées par la production du vaccin anti-Covid russe en vue de son exportation, a appris Sputnik auprès d’une association du monde des affaires qui réunit les entreprises allemandes engagées en Europe de l’Est et dans l’espace postsoviétique.

En Allemagne, plusieurs compagnies mènent des négociations en vue de produire le vaccin anti-Covid russe Spoutnik V, a fait savoir dans un entretien à Sputnik le directeur de la commission allemande des relations économiques avec l'Europe de l'Est, Michael Harms. Le temps qu’il soit approuvé dans l’Union européenne, il pourrait être livré dans des pays tiers.

Il a rappelé que selon les données mentionnées dans la revue scientifique de renom Lancet , le vaccin russe est efficace à 91,6%. «La chancelière allemande et le ministre de la Santé ont affiché leur intérêt pour l’utilisation du vaccin russe, y compris en Allemagne s’il est approuvé par l’organe approprié de l’UE qu’est l’Agence européenne des médicaments (AEM). Je peux dire que des négociations très intensives sont déjà en cours au sujet de la production du Spoutnik V et la commission des relations économiques avec l'Europe de l'Est est activement impliquée. Nous sommes en contact étroit avec le Fonds russe d’investissements directs (RFPI)», a-t-il ajouté.

Et d’expliquer qu’il s’agit de fabriquer le Spoutnik V en Allemagne pour des pays tiers jusqu’à ce que le vaccin soit enregistré par Union européenne:

«Le RFPI a fourni une description technique précise et très professionnelle que les compagnies doivent prendre en compte lors de la fabrication du vaccin. Plusieurs compagnies ont déjà manifesté leur intérêt et le vaccin est évalué de manière très positive. Aujourd’hui, il est difficile de prédire quand ces négociations prendront fin, mais je pense qu’il faudra attendre un peu».

Demande d’enregistrement du vaccin dans l’UE

Le RFPI, qui a participé au financement du premier vaccin anti-Covid russe, a annoncé avoir déposé le 29 janvier une demande d’enregistrement auprès de l’UE et il a également annoncé disposer d’une confirmation officielle de dépôt de la demande de la part de l’Agence européenne des médicaments (AEM).