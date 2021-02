Prise de poids inexpliquée: un endocrinologue nomme cinq causes possibles

Alors que suivre un régime et manger plus sainement devient de plus en plus une habitude bien ancrée, parfois on grossit sans aucune raison apparente. Voici cinq causes principales d’un gain de poids inattendu, expliquées par Elena Gubkina, endocrinologue renommée.

Manque de sommeil

La première, c’est le manque de sommeil qui augmentera votre consommation calorique, engendrant la recherche de nourriture afin de recouvrir de l’énergie, explique la médecin. Elle estime par ailleurs que se coucher tard altère inévitablement le métabolisme des graisses, intensifiant la faim.

«Le manque de sommeil entraîne un ralentissement du métabolisme car la production d'hormones est perturbée: la production d'insuline et de cortisol augmente, alors que la production de l'hormone somatotrope (hormone de croissance) diminue», précise Mme Gubkina au journal Argumenty i Facty.

Angoisse

Le stress quotidien est un autre facteur qui fait grossir, indique la médecin. Elle explique que le cortisol, connu aussi comme hormone du stress, est alors libéré en quantités excessives, ce qui provoque un accroissement de l'appétit.

Rétention d'eau

D’après l’endocrinologue, le gain de poids peut également être associé à une rétention d'eau dans l’organisme. Dans ce cas-là, la médecin conseille de normaliser l’hydratation en buvant assez d’eau et en réduisant la consommation du sel.

Prise de médicaments, arrêt du tabac

En outre, de nombreux médicaments peuvent favoriser une prise de poids. Ce sont notamment des glucocorticoïdes (hormones stéroïdes), des neuroleptiques, des antidépresseurs et des anticonvulsivants, détaille Elena Gubkina.

Enfin, elle a rappelé qu’on pouvait prendre quelques kilos lorsqu'on arrêtait de fumer.