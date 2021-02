Les fèves de cacao peuvent-elles permettre aux personnes âgées d'améliorer la mémoire? Une étude explique

Un régime alimentaire riche en flavanols de cacao, des composés naturels présents dans leurs fèves, peut améliorer les performances sur une tâche de mémoire spécifique, selon une étude réalisée par des chercheurs de l’Université Columbia et de l’Université de New York et publiée le 15 février dans la revue Scientific Reports.

Pour ces recherches, qui ont duré 12 semaines, les scientifiques ont suivi 211 personnes en bonne santé âgées de 50 à 75 ans.

Au début et à la fin de l’étude, les participants ont entrepris une série de tests cognitifs pour évaluer leur pensée et leur mémoire. Certains d’entre eux ont également été soumis à une imagerie à résonance magnétique (IRM) pour mesurer le flux sanguin dans le cerveau.

Lors de l’expérience, les participants ont été divisés en quatre groupes et ont reçu différents niveaux d'un supplément contenant des flavanols de cacao.

«Ce petit essai met en évidence certains effets possibles des flavanols trouvés dans les fèves de cacao sur une courte période, mais nous aurions besoin d’études beaucoup plus longues et à grande échelle pour comprendre pleinement si une alimentation riche en ces flavanols pourrait stimuler la cognition chez les personnes âgées, a déclaré au Medical press Susan Kohlhass, directrice de recherche chez Alzheimer's Research UK. Nous ne savons pas non plus à quel point les améliorations mesurées dans les tests utilisés ici seraient significatives pour les personnes dans leur vie quotidienne».

Après avoir analysé les données, les scientifiques ont constaté que ceux qui suivaient un régime riche en flavanols avaient obtenu de meilleurs résultats dans l’apprentissage que le groupe placebo.

Des résultats mitigés

Cependant, Mme Kohlhass a souligné que cette étude n’indiquait pas qu’un tel régime ait un effet sur la prévention de la démence.

Elle a précisé que les suppléments de flavanols de cacao avaient été fournis aux participants sous formes de capsules.

«Alors que les fèves de cacao sont la base du chocolat, les chocolats ne sont pas une source fiable de composés flavanols et cette étude ne suggère pas que manger du chocolat est bon pour notre santé cognitive», a conclu la chercheuse.