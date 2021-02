Le nombre de contaminations journalières toujours autour des 25.000 en France

Malgré une petite baisse dans les contaminations journalières par rapport à la veille, la France a déclaré avoir recensé ce mercredi 17 février 25.018 nouveaux cas en 24 heures, donc toujours plus de 25.000, selon la Direction générale de la Santé, ainsi que 310 décès supplémentaires.

En outre, le nombre de décès journalier a baissé par rapport à la veille de 41 personnes, soit 310 morts, précisent les autorités sanitaires. Le bilan de l'épidémie en France s'élève à 83.122 personnes décédées.

Par ailleurs, la France compte 25.974 patients hospitalisés pour cause de Covid-19, soit 265 de moins qu'hier, et 3.350 patients en réanimation, soit deux de plus que la veille.

La campagne de vaccination

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 2.406.172 premières injections de vaccin contre le Covid-19, soit 3,6% de la population totale, et 923.289 deuxièmes injections ont été réalisées, a annoncé la Direction générale de la Santé dans un communiqué.