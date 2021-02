Le vaccin russe Spoutnik V pour Saint-Marin serait bloqué par les douanes italiennes

Le vaccin Spoutnik V destiné à Saint-Marin a été retenu aux douanes de Milan, relate le journal saint-marinais La Serenissima.

«Les 7.500 doses arrivées hier de Moscou à Milan à destination de Saint-Marin ont été bloquées par les douanes italiennes au motif que les vaccins ne provenant pas de l'Union européenne n'ont pas l'autorisation d'entrer sur le territoire de l'UE», indique également le Giornale San Marino ce 18 février.

Dans un article paru précédemment, il expliquait que la petite République s’était vu promettre de premières doses de vaccin vers le 20 janvier dans le cadre de l’initiative mondiale COVAX lancée en avril 2020 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Toutefois, aucune livraison n’avait été effectuée au 13 février.

Selon le Corriere di Bologna, les doses seront stockées dans les semaines à venir à Saint-Marin en attendant les autorisations nécessaires. Le feu vert à la distribution et l’administration des préparations doit être donné par l'EMA et la Food and Drug Administration. Il suffit que l'un des deux organismes approuve la substance en question pour qu'elle puisse être distribuée. Le Spoutnik V n'a pas encore été approuvé dans l'UE ou aux États-Unis pour le moment.

«Rien de contraignant»

Le gouvernement s’est alors déclaré prêt à acheter le Spoutnik V en demandant le soutien du parlement local.

«Saint-Marin pourrait suivre sa propre voie: il n’existe pas d’agence nationale mais seulement le Comité d’éthique de la recherche et de l’expérimentation et celui de la bioéthique qui peut exprimer des opinions et donner des indications d’experts qui en font partie, mais rien de contraignant», avait souligné le Giornale San Marino.

En effet, Saint-Marin ne fait pas partie de l'Union européenne, mais possède un accord de coopération et d’union douanière avec elle.