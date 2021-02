Le nombre de contaminations journalières en France diminue par rapport à la veille

Avec 22.501 nouvelles contaminations en 24 heures et 271 cas létaux, annoncés par les autorités sanitaires, la France a enregistré une baisse ce jeudi 18 février par rapport à la veille. En outre, la France compte 25.762 patients hospitalisés pour Covid-19, soit 212 de moins qu’hier.

Alors que les jours précédents le total de nouveaux cas de Covid-19 en France restait autour des 25.000, il a chuté ce jeudi 18 février, le pays a recensé 22.501 cas supplémentaires en l’espace de 24 heures.

En outre, le nombre de nouveaux décès dus au coronavirus a lui aussi connu une diminution, à 271 morts, soit 39 de moins que la veille. Le bilan officiel de l'épidémie en France s'élève à 83.393 morts.

De plus, la France compte 25.762 patients hospitalisés pour une infection au Covid-19, 212 de moins en 24 heures, et 3.394 patients en réanimation, soit 44 de plus que ce mercredi.

Point sur la situation par Olivier Véran

Selon le ministre de la Santé, qui s’est exprimé ce 18 février lors d’un point de presse hebdomadaire sur la situation sanitaire dans l’Hexagone, l’heure n’est pas au relâchement. Il a précisé que le pays n’était «jamais totalement sorti» de la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19.

En outre, il a indiqué que l’isolement des personnes infectées par le Covid-19 allait être augmenté de sept à 10 jours à compter du lundi 22 février.