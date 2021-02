Ce pays européen devient le 30e dans le monde à avoir enregistré le vaccin russe Spoutnik V

La République de Saint-Marin est devenue le trentième pays à approuver le vaccin russe contre le Covid-19.

«Le Fonds russe d'investissements directs (RFPI) annonce l'approbation du vaccin russe Spoutnik V contre le coronavirus par le ministère de la Santé de la République de Saint–Marin», indique un communiqué publié sur le site consacré à la préparation.

Le Spoutnik V a été approuvé en vertu de la procédure d'utilisation d'urgence. Saint-Marin est le 30e pays à le faire, précise le site. Il fait partie des trois premiers vaccins du monde contre le coronavirus en termes de nombre d'autorisations délivrées par les structures appropriées.

«Saint-Marin, le plus ancien État d'Europe, a rejoint les 29 autres pays à travers le monde où le Spoutnik V deviendra l'un des outils clés dans la lutte contre le coronavirus. Le vaccin est largement reconnu à l'échelle mondiale par les professionnels de la santé et les structures de réglementation pour sa grande efficacité, sa sécurité et son prix abordable», souligne pour sa part le directeur général du Fonds, Kirill Dmitriev.

Le vaccin russe a été précédemment enregistré dans différents pays du monde, de l’Argentine et du Venezuela à l’Algérie et la Tunisie en passant par la Serbie et la République serbe de Bosnie.

Les avantages du Spoutnik V

Le site rappelle que l'efficacité de 91,6% du Spoutnik V a été confirmée par les données publiées dans la revue scientifique The Lancet et que c’est l'un des trois vaccins au monde avec une efficacité de plus de 90%.

Un autre atout de taille du vaccin russe réside dans la possibilité de le stocker, sous sa forme lyophilisée, à une température de 2 à 8°C, soit dans un simple réfrigérateur, ce qui facilite sa distribution dans le monde entier, y compris dans les régions difficiles d’accès.

Le site relève également le prix très abordable du vaccin russe, le coût d'une dose pour les marchés internationaux étant inférieur à 10 dollars.

Le Corriere di Bologna avait précédemment indiqué que les doses du vaccin seraient stockées dans les semaines à venir à Saint-Marin en attendant les autorisations nécessaires. Celles-ci doivent être données par l'EMA ou la Food and Drug Administration: le vaccin pourra être distribué en cas d’approbation par l'un des deux organismes. Le Spoutnik V n'a pas encore été approuvé dans l'UE ou aux États-Unis pour le moment.