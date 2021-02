Un cinquième pays africain enregistre le vaccin russe Spoutnik V

Le Ghana est devenu le 31e pays au monde et le cinquième État africain à avoir homologué le vaccin anti-Covid russe Spoutnik V, a annoncé le Fonds russe d’investissements directs.

Le ministère ghanéen de la Santé vient d’approuver le vaccin russe Spoutnik V contre le nouveau coronavirus, a fait savoir le Fonds russe d’investissements directs (RFPI).

Selon le fonds, l’enregistrement du vaccin a été effectué via la procédure d’autorisation d’utilisation d’urgence (Emergency Use Authorization, EUA). Le Ghana est ainsi devenu le 31e pays au monde et le cinquième État africain à avoir homologué le Spoutnik V.

«Exemple positif» de coopération

«Le ministère ghanéen de la Santé a mené une analyse approfondie des données concernant la sécurité et l’efficacité du vaccin Spoutnik V, qui ont été confirmées notamment par une publication dans la revue The Lancet, et a pris la décision d’approuver le médicament», expose le directeur du RFPI, Kirill Dmitriev.

Un «exemple positif de plus» de la coopération entre la Russie et ses partenaires internationaux, selon lui, «dans l’objectif de sauver les vies et de protéger la population».

Une trentaine de pays du monde, dont la Russie, le Venezuela, l’Argentine, la Serbie, la Hongrie, le Mexique, l’Algérie, l’Iran ou encore le Pakistan, ont déjà enregistré le vaccin Spoutnik V pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.