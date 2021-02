«Chouette» ou «alouette»: quel chronotype est-il meilleur pour la santé?

Ce n’est pas un secret qu’en fonction de leur chronotype, les Hommes peuvent être classés en «alouettes» ou «chouettes», soit «du matin» ou «du soir». Des chercheurs finlandais ont décidé de voir comment ce rythme est capable d’affecter le travail et la santé à un âge plus avancé.

Les «chouettes» sont deux fois moins efficaces au travail que les «alouettes» et prennent plus tôt une pension d’invalidité, estiment des chercheurs finlandais de l’université d’Oulu en se basant sur une recherche longue de 9 ans. Les résultats de leur étude ont été rendus publics dans la revue Occupational&Environmental Medicine.

En effet, ils ont analysé les données de l’étude permanente NFBC1966 à laquelle avaient pris part 12.058 enfants -6.169 garçons et 5.889 filles nées dans le nord de la Finlande en 1966. Une fois âgés de 46 ans, ils ont répondu à un questionnaire portant sur leur activité professionnelle, leur état de santé et ont décrit leur mode de vie, ce qui a permis de tirer des conclusions sur le chronotype de chacun d’eux.

L’analyse définitive a porté sur 2.672 hommes et 3.159 femmes pour lesquelles on disposait de suffisamment d’informations. En 2012, ils étaient encore tous actifs. Ils ont été surveillés pendant encore 4 ans pour comprendre lesquels d’entre eux avaient cessé de travailler et bénéficiaient d’une pension d’invalidité.

Piètres résultats de sommeil et de santé

Or, 17 d’entre eux sont morts et 84 personnes sont parties à la retraite pour invalidité. L’étude a permis d’établir que contrairement aux «alouettes», les «chouettes» avaient de pires résultats en tout ce qui concerne le sommeil et la santé. Ils se plaignaient plus souvent d’insomnie et du manque de sommeil et se retrouvaient plus souvent sans famille ni emploi.

Déjà à l’âge de 46 ans, 28% des hommes et 24% des femmes «chouettes» disaient avoir du mal à gérer le travail. Chez les «alouettes» et les personnes au chronotype médian le taux étaient pratiquement deux fois inférieur.

En outre, le taux des personnes parties à la retraite pour cause d’invalidité est toujours plus élevé chez les «chouettes». Ainsi, chez les hommes de ce chronotype, son incidence était trois fois supérieure que chez leurs confrères «alouettes».

S’adapter ou faire adapter?

Les auteurs de l’étude soulignent toutefois que leur étude est une observation et ne cherche pas à établir les causes des différences observées chez divers chronotypes. Cependant, ils estiment que la raison principale réside dans le déficit de sommeil cumulé par les «chouettes».

Or, les scientifiques estiment que le chronotype est défini au niveau génétique, mais est également influencé par des facteurs tels que la lumière, l’emploi du temps, y compris celui de l’entourage. Les auteurs de l’étude invitent donc à ne pas chercher à modifier son chronotype, mais à organiser sa journée de manière à bien dormir régulièrement.

«Nous proposons de prendre en compte le chronotype lors de l’organisation de la journée et le travail sur la santé que ce soit au niveau individuel, ou lors de la planification de l’emploi du temps au niveau de l’entreprise», écrivent les auteurs de l’étude.