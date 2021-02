La Hongrie annonce l’arrivée du vaccin russe Spoutnik V dans le pays

La Russie et la Hongrie ayant précédemment passé un accord sur la livraison du vaccin russe anti-Covid Spoutnik V, les premiers colis sont arrivés dans le pays.

Des colis contenant au total 100.000 doses du vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19 sont arrivés en Hongrie le 22 février au soir, a annoncé le site officiel du gouvernement hongrois.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a déclaré qu’ils avaient été livrés au Centre national de santé et que les autorités avaient approuvé leur distribution.

«La vitesse revêt une grande importance, car avancer le plan de vaccination ne serait-ce que d’un jour sauverait la vie de 100 à 150 personnes […] Nous œuvrons pour que tous les vaccins approuvés soient livrés en Hongrie le plus vite possible», a indiqué le ministre.

Peter Szijjarto avait annoncé le 22 janvier que son gouvernement avait acheté deux millions de doses de Spoutnik V, soit de quoi vacciner un million de personnes.

Approbation de plusieurs vaccins

Le pays a approuvé l'utilisation des vaccins AstraZeneca, Sinopharm et Spoutnik V. Peter Szijjarto a indiqué par la suite que la Hongrie et la Russie avaient signé un accord prévoyant la livraison du vaccin russe. Le pays utilise également ceux de Pfizer et Moderna qui ont été approuvés par l'UE.

Le Premier ministre Viktor Orban a en outre annoncé ce 24 février le début de l'utilisation du vaccin chinois Sinopharm.