Trois autres pays africains valident le vaccin russe Spoutnik V

Le vaccin anti-Covid russe Spoutnik V a été homologué par trois autres pays africains, dont l’Angola, Djibouti et la République du Congo, a annoncé le Fonds russe d’investissements directs (RFPI).

«Le RFPI annonce la validation du vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V par la République d’Angola, la République de Djibouti et la République du Congo […]. Ainsi, le Spoutnik V est désormais enregistré dans 42 pays pour une population totale de plus de 1,1 milliard de personnes», a fait savoir le Fonds.

Réalisée via la procédure d’autorisation d’utilisation d’urgence (Emergency Use Authorization, EUA), la validation du vaccin russe permettra aux partenaires africains d’«avoir accès à un produit sûr et efficace qui bénéficie d’une confiance élevée et est utilisé dans le monde entier», a souligné le directeur du RFPI, Kirill Dmitriev.

Pour le moment, 42 pays ont homologué le vaccin Spoutnik V, dont l’Argentine, l’Égypte, les Émirats arabes unis, la Hongrie, l’Iran, le Mexique, la Serbie ou la Slovaquie.