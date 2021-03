Un engourdissement peut être le symptôme de maladies dangereuses, selon une médecin

Un engourdissement des mains ou des pieds peut indiquer la présence de maladies graves comme le diabète, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde ou l'endartérite oblitérante, a déclaré dans une interview accordée à la chaîne 5 de la télévision russe la médecin Irina Eskova.

Selon elle, si une personne reste longtemps debout ou assise dans une position inconfortable elle peut ressentir un sentiment d’engourdissement car il y a une compression des fibres nerveuses. Cependant, cette sensation doit disparaître après le changement de posture. Mais si elle revient souvent il faut dans ce cas consulter.

Mme Eskova a indiqué que la neuropathie se développe avec la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde et le diabète. C’est un processus dangereux pour les racines nerveuses, ce qui entraîne un engourdissement.

Des maladies «menaçantes»

De plus, d’après elle, cette sensation peut également être le symptôme d'une maladie des vaisseaux artériels des membres inférieurs et supérieurs. Par exemple, il peut s’agir de la maladie de Raynaud et de l'endartérite oblitérante. Elle a noté l’importance du traitement dans ce cas à cause du risque de développement de gangrène.

L’engourdissement peut aussi être lié aux maladies de la colonne vertébrale, comme des tumeurs, une ostéochondrose, une hernie intervertébrale ou un rétrécissement du canal rachidien. Elles sont accompagnées de maux de dos.

Une autre raison peut être la pression ou les crises hypertensives, a indiqué la médecin.