Un nouveau chargement du Spoutnik V arrive au Monténégro

De nouvelles doses du vaccin Spoutnik V sont arrivées ce 7 mars au Monténégro, a annoncé le ministère de la Santé.

«Ce deuxième lot a été accueilli par la ministre de la Santé, Jelena Borovinic Bojovic, et le secrétaire d'État au ministère de la Santé, Borko Bajic», a indiqué le ministère de la Santé.

Il suit celui du 25 février. Le Premier ministre du pays, Zdravko Krivokapic, a déclaré le lendemain à l'ambassadeur de Russie, Vladislav Maslennikov, que le vaccin russe «offrait de l’espoir à tous les citoyens du Monténégro et qu’il contribuerait à la prochaine saison touristique» en remerciant la Russie.

Le Monténégro a entamé le 20 février la vaccination par le Spoutnik V reçu de la part de la Serbie après que la Première ministre de ce pays, Ana Brnabic, a personnellement remis aux autorités du Monténégro le sérum russe. Le ministère monténégrin de la Santé a déclaré à Sputnik qu'il négociait avec des représentants du gouvernement russe et du centre Gamaleïa, qui a mis au point le vaccin, des livraisons du Spoutnik V. Le ministère monténégrin a approuvé l'importation du vaccin russe.

La situation sanitaire restant compliquée dans le pays, les forces armées du Monténégro se sont jointes aux structures qui contrôlent le respect des mesures appropriées et des postes de contrôle de l'armée ont été déployés dans les villes. Le pays impose le port du masque dans la rue et dans des locaux, le respect de la distanciation physique, ainsi que le couvre-feu de 21h00 à 5h00. Il interdit également les manifestations de plus de 25 personnes pendant plus d'une heure. Les magasins d’alimentation et les pharmacies sont ouverts de 7h00 à 20h00. Les mesures resteront en vigueur jusqu’au 10 mars 2021.

Le 46e pays

Entretemps, la Macédoine du Nord a autorisé elle aussi l’utilisation du vaccin russe Spoutnik V, devenant le 46e pays sur cette liste, a fait savoir le Fonds d'investissements directs russe (RFPI). Les premières doses du vaccin sont arrivées à Skopje.

«Le premier lot de vaccins en provenance de Russie vient d'arriver en Macédoine […]. Je remercie l'ambassadeur de Russie [Sergueï Bazdnikine, ndlr] pour sa contribution personnelle», a déclaré le ministre de la Santé, Venko Filipce, à l'aéroport.

Sputnik V arrives in North Macedonia. pic.twitter.com/WumHt7ASkl — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 7, 2021​

L'ambassadeur russe a noté pour sa part que le vaccin Spoutnik V était déjà enregistré dans 46 pays et que son arrivée à Skopje était le résultat de la coopération avec les autorités du pays et de relations bilatérales traditionnellement amicales.