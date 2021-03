Ne pas manger de viande ni de produits laitiers affaiblit les os, selon une étude

Ayant observé 36 végétaliens et 36 non-végétaliens dans le cadre d’une étude, des chercheurs allemands ont pu établir une association positive entre la consommation de viande et la santé osseuse.

Un régime sans viande et sans produits laitiers est susceptible d’affaiblir les os, constatent des chercheurs de l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques (BfR).

«Les preuves suggèrent qu’un régime végétalien ou végétarien peut protéger contre de nombreuses maladies chroniques, dont le diabète et les maladies cardiovasculaires, ou encore le cancer. Et pourtant, un régime végétalien s’est avéré associé à une densité minérale osseuse plus faible, ce qui est lié à un risque de fracture plus élevé, par rapport aux omnivores», explique le président du BfR, Andreas Hensel.

L’analyse des échantillons de sang et d’urine prélevés chez les participants à l’étude a permis d’établir qu’en association les vitamines A et B6, la lysine, la leucine, les acides gras oméga-3, ainsi que la sélénoprotéine P, l’iode, le calcium, le magnésium et la protéine α-Klotho étaient positivement associés à une bonne santé osseuse.