La Russie et le Brésil s’entendent sur la livraison du vaccin Spoutnik V

Alors que l’utilisation du vaccin russe anti-Covid Spoutnik V a d’ores et déjà été approuvée dans plus de 50 pays, le Brésil a déclaré avoir signé un contrat avec la Russie portant sur la livraison de 10 millions de doses.

Le Brésil a signé un contrat avec la Russie d’achat de vaccin russe contre le Covid-19 Spoutnik V, a annoncé le ministère brésilien de la Santé.

«Le ministère de la Santé a paraphé aujourd’hui (le 12 mars) un contrat pour recevoir 10 millions de doses» du vaccin, indique-t-il sur Twitter, précisant que les importations seront effectuées par le laboratoire Uniao Quimica.

O @minsaude assinou hoje (12) contrato para receber 10 milhões de doses da vacina Sputnik V, que serão importadas da Rússia pelo laboratório brasileiro União Química.#BrasilImunizado #VacinaBrasil — Ministério da Saúde (@minsaude) March 12, 2021​

Le sérum devrait être livré entre avril et juin.

La société pharmaceutique a également informé le ministère de la Santé de son intention de fabriquer le vaccin russe au Brésil.

Situation au Brésil

Alors que le Brésil connaît un regain du nombre de cas de Covid-19 enregistrés en 24 heures, le Président Jair Bolsonaro continue de minimiser le danger. Il a récemment critiqué l'annonce par le gouverneur de l'État de Sao Paulo de la fermeture des commerces à compter du 6 mars.

Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé du monde avec plus de 272.800 décès et le troisième le plus touché avec plus de 11,27 millions de cas enregistrés, selon les calculs de l’université Johns-Hopkins.

Par ailleurs, le variant brésilien du coronavirus, tout comme son «homologue» britannique, est réputé être plus contagieux que la version initiale.