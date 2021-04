Bientôt des «voyages de vaccination» en Russie depuis la Turquie?

Des Turcs s’intéressent à des voyages en Russie lors desquels ils pourraient notamment se faire vacciner contre le Covid-19 avec le Spoutnik V, a déclaré à Sputnik Kemal Ertem, propriétaire d’une agence de voyages turque.

«En tant que tour-opérateur, nous suivons de près le déroulement de la pandémie et de la vaccination à travers le monde car notre travail en dépend. Nous voyons que le vaccin russe est très efficace. Nos clients ont commencé à demander si nous vendions des voyages en Russie incluant une vaccination», expose-t-il.

Il s’agit de personnes entre 40 et 50 ans qui ont de l’argent et qui aiment voyager, selon lui. Les personnes âgées étant vaccinées en priorité en Turquie, leur tour viendra au mieux dans deux mois, et ils craignent de rater la saison estivale. «Ils sont donc prêts à se faire vacciner en Russie pour pouvoir voyager n’importe où par la suite.»

Le fait que le vaccin russe ne soit pas encore enregistré en Turquie ne les arrête pas, ajoute le voyagiste.

Son entreprise prépare ainsi des voyages en Russie incluant la vaccination. Mais dans l’attente d’une autorisation officielle des autorités russes, ils ne sont pas encore proposés, précise-t-il.

«Je pense que des voyages du genre seraient utiles pour tous: touristes et tour-opérateurs, mais aussi pour la partie russe.»

Une option convoitée

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait précédemment déclaré aux journalistes que des représentants de certains pays européens avaient proposé d’envoyer en Russie leurs concitoyens dans le but de les faire vacciner. Mais la vaccination de tous les Russes est la priorité pour les autorités, a-t-il souligné.

Le ministère russe de la Santé avait pour sa part indiqué à Sputnik que la vaccination des citoyens russes est une priorité inconditionnelle. Cependant, les ressortissants d’autres pays munis d’un permis de séjour ou d’un certificat de résidence ainsi que de la police d'assurance médicale requise pouvaient se faire également vacciner.

Premier vaccin au monde

Le vaccin Spoutnik V, enregistré en Russie en août 2020, est le premier médicament anti-Covid-19 au monde. Il a été depuis approuvé dans près de 60 pays, pour une population totale de plus de 1,5 milliard de personnes. Il est le deuxième vaccin au monde quant au nombre d’autorisations données par les régulateurs nationaux. Son efficacité, estimée à 91,6%, a été confirmée par une publication dans la revue médicale de renom The Lancet.