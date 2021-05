L'OMS homologue d'urgence le vaccin contre le Covid de Moderna

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a accordé le 30 avril son homologation d'urgence au vaccin contre le Covid-19 de Moderna, le cinquième à bénéficier d'une telle validation de l'agence sanitaire de l'Onu.

Ce vaccin à ARN messager «s'ajoute à la liste croissante des vaccins validés par l'OMS pour une utilisation d'urgence», a-t-elle souligné dans un communiqué.

L'OMS a déjà homologué le vaccin de Pfizer-BioNTech, les deux d’AstraZeneca fabriqués en Inde et en Corée du Sud et celui de Johnson & Johnson. Une décision est attendue prochainement, selon toute vraisemblance la semaine prochaine, pour les deux vaccins chinois, Sinopharm et Sinovac.

Comme le souligne le communiqué, «l'homologation par l'OMS au titre de la procédure pour les situations d'urgence (EUL) constitue une condition préalable à l'approvisionnement en vaccins de la Facilité Covax».

Le produit mis au point par Moderna a des caractéristiques très proches de celui conçu par Pfizer-BioNTech, avec 94,1% d'efficacité selon l'OMS. Il est autorisé dans l'UE, en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans quelques autres pays, comme Israël et Singapour.

Il a déjà été examiné le 21 janvier par le Groupe stratégique consultatif d'experts (SAGE) sur la vaccination, qui est chargé d'émettre des recommandations sur les vaccins, peu importe qu'ils aient été homologués ou pas par l'OMS.

Il recommande que le vaccin soit utilisé pour tous les groupes d'âge à partir de 18 ans. Les experts de l'OMS conseillent par ailleurs l'administration de deux doses avec un intervalle de 28 jours, mais estiment que cette 2e injection peut «être reportée de 42 jours», soit six semaines, en cas de circonstances exceptionnelles liées à une forte présence de la maladie dans un pays et à une pénurie de vaccins.

Ils ne recommandent en revanche pas de réduire la dose de moitié.

L'annonce de son homologation d'urgence par l'OMS intervient au lendemain des annonces faites par Moderna concernant sa capacité de production.

Moderna a fait savoir jeudi qu'il entendait accélérer le rythme et comptait «augmenter sa capacité de production mondiale à trois milliards de doses en 2022», soit environ deux fois plus que prévu jusqu'alors.

L'entreprise va investir chez ses sous-traitants européens, le suisse Lonza qui fabrique le principe actif (la substance qui fait fonctionner le vaccin) et l'espagnol Rovi qui conditionne le vaccin.