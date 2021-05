Une maladie cérébrale inconnue au Canada laisse les médecins perplexes

Une mystérieuse maladie frappe depuis quelques années la province canadienne du Nouveau-Brunswick. Par ses symptômes, elle ressemble beaucoup à la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ou de la vache folle, qui est une affection neurodégénérative principalement caractérisée par une démence et des troubles de l’équilibre et dont l’évolution est rapidement et systématiquement fatale.

Mais les tests réalisés par les médecins sur les patients infectés pour déterminer la cause de la maladie ont rayé cette hypothèse de la liste. Il ne s'agit pas d'une maladie à prions, comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ont conclu les spécialistes, relate Radio-Canada.

Six patients décédés

Le premier cas a été dépisté en 2015. 11 cas supplémentaires ont été découverts en 2019, puis 24 en 2020 et 11 autres en 2021. Parmi les patients ayant attrapé cette maladie, de différents groupes d’âge, six sont morts.

Parmi les symptômes de cette maladie inconnue sont cités le changement de comportement, les hallucinations visuelles, les troubles de coordination, l’atrophie musculaire, une démence à progression rapide.

Selon un chercheur de l'Agence de la santé publique du Canada qui enquête sur ce mystérieux syndrome neurologique, cité par Radio-Canada, son origine pourrait être environnementale. D'après les données préliminaires d'un groupe de recherche, la maladie ne serait pas génétique et pourrait être contractée via l'eau, la nourriture ou l'air.

Le média a obtenu une copie d’une note interne envoyée le 5 mars par le bureau de la médecin hygiéniste en chef aux professionnels de la santé de la province faisant état «d'une grappe de cas du syndrome neurologique progressif d'étiologie inconnue».

Les recherches se poursuivent afin d’élucider le mystère de cette maladie qui touche principalement la péninsule acadienne et les régions du Sud-Est, annonce TVA Nouvelles.