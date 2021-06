Nouvelles mesures de restrictions en Asie-Pacifique contre le variant Delta

Plusieurs pays d'Asie du Sud-Est ont prolongé mardi les mesures sanitaires pour face à la hausse des cas de contamination en lien avec le variant Delta du coronavirus, plus virulent, et l'Australie a décidé le confinement strict de trois grandes villes, dont Perth et Brisbane.

Ces derniers jours, l'Indonésie a enregistré un nombre record de plus de 20.000 infections quotidiennes au COVID-19 et le pays est au bord de la "catastrophe", a alerté mardi la Croix-Rouge.

L'Indonésie mise sur les vaccinations de masse pour lutter contre le virus, mais seuls 13,3 millions des 181,5 millions de personnes visées par la vaccination ont reçu les deux doses requises depuis janvier.

Concernant l'île de Bali, les autorités ont décidé d'attendre que les cas de COVID-19 diminuent de manière significative avant d'autoriser la venue des touristes étrangers, a déclaré lundi le ministre du Tourisme, Sandiaga Uno, à Reuters.

"Nous visions la fin du mois de juillet, le début du mois d'août, mais nous devons juste être attentifs à la situation avec ce récent pic (de cas de coronavirus)", a-t-il dit.

"Nous allons attendre que la situation soit plus propice".

Les infections à Bali ont été multipliées par quatre au cours du dernier mois, pour atteindre environ 200 cas par jour, selon les données officielles, et le gouvernement souhaite qu'il tombe à 30 ou 40 par jour avant d'envisager d'assouplir les restrictions.

L'archipel voisin des Philippines, qui souffre d'un manque de vaccins, a décidé de prolonger l'interdiction d'entrée aux voyageurs en provenance d'Oman, des Émirats arabes unis et de la plupart des pays d'Asie du Sud, afin d'éviter les variants hautement contagieux du COVID-19.

Le président philippin, Rodrigo Duterte, a par ailleurs prolongé jusqu'à la mi-juillet les restrictions dans la capitale et les provinces voisines, et les régions du centre et du sud restent soumises à des mesures plus strictes, a déclaré un responsable mardi.

Avec plus de 1,4 million de cas et 24.456 décès, les Philippines comptent parmi les pays d'Asie où le bilan sanitaire est le plus élevé et le pays n'a vacciné que 3,6% des 70 millions de personnes visées cette année.

Plus au sud, l'Australie, inquiète de la propagation du variant Delta, a contraint trois grandes villes à se reconfiner et a pris des mesures de restrictions dans plusieurs autres. Plus de 20 millions d'Australiens, soit environ 80% de la population, sont concernés par ces nouvelles restrictions.

Le Queensland devrait imposer un confinement de trois jours dans sa capitale Brisbane à partir de mardi soir et Perth, la capitale de l'Australie occidentale, a débuté un confinement de quatre jours. La ville de Darwin a vu prolonger son confinement de 72 heures.

L'État de Nouvelle-Galles du Sud, dont la capitale Sydney se trouve déjà sous confinement strict jusqu'au 9 juillet, a signalé mardi 19 nouvelles infections locales contre 18 la veille.