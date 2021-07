«Il aurait été impossible d’éradiquer la variole avec la désinformation actuelle», estime le «Monsieur Covid» américain

En s’engageant dans la lutte contre la désinformation sur les vaccins anti-Covid, Anthony Fauci, immunologiste américain et conseiller de la Maison-Blanche, a affirmé qu’il aurait été impossible d’éradiquer la variole et de lutter contre la poliomyélite avec le niveau d’infox actuel.

«Nous aurions probablement encore la polio dans ce pays si nous avions le genre de fausses informations qui se propagent maintenant», a-t-il déclaré à CNN.

Et d'ajouter: «Si nous avions eu une opposition aux vaccins comme nous le voyons sur certains médias, je ne pense pas du tout qu'il aurait été possible ne serait-ce que d'éradiquer la variole, nous aurions probablement encore la variole».

Il a notamment reproché à la chaîne de télévision Fox News de diffuser des informations décrédibilisant les vaccins.

Comparaison avec des maladies plus mortelles

Afin d’illustrer ses propos, M.Fauci a tiré une comparaison entre le Covid-19 dont la mortalité oscille de quelques pourcents à une dizaine en fonction du pays, et deux maladies à haute contagiosité et aux conséquences graves. La variole a été déclarée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme maladie éradiquée en 1980 grâce aux larges campagnes de vaccination. Seuls deux échantillons de ce virus sont conservés à des fins de recherche en Russie et aux États-Unis.

En France, le Haut Conseil de la santé publique estime que sa mortalité serait de 30 à 50% chez les malades non vaccinés. Les personnes contacts risquent de développer la maladie à 95% chez les non-vaccinés, à 12% chez les anciens vaccinés (plus de 10 ans), et à 4% chez ceux à jour de leur vaccination.

Quant à la mortalité causée par la poliomyélite paralytique, elle est plus élevée chez l'adulte, mesurée à 15-30%, contre 2-5% chez l'enfant. Pour la forme bulbaire, le taux est plus élevé que pour la forme paralytique, il est mesuré aux alentours de 25-75%, indiquent les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Grâce à la vaccination, le taux de contamination par la polio a été réduit de 99% depuis 1988, indique l’OMS. Plusieurs clusters du virus de la polio sauvage persistent encore en Afghanistan et au Pakistan.

En 2020, l’OMS a recommandé de vacciner tous les enfants contre l’infection. En cause, la circulation d’un variant dérivé de souche vaccinale dans 16 pays en Afrique.

Situation sanitaire aux États-Unis

Cette déclaration d’Anthony Fauci est survenue après les accusations portées par Joe Biden contre Facebook. Le Président américain a notamment accusé le réseau social de «tuer des gens» en maintenant des publications contenant de fausses informations sur les vaccins.

En réagissant à ces reproches, Facebook a annoncé que 85% de ses utilisateurs aux États-Unis avaient été ou voulaient être vaccinés contre le Covid-19. La plateforme a également pointé qu’elle n’était pas responsable du fait que l’objectif de vacciner 70% des Américains vers le 4 juillet, fixé par le Président, n’avait pas été atteint.

Début février, Facebook avait annoncé renforcer sa bataille et retirer les publications contenant de fausses informations. Selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, l’administration Biden signale régulièrement aux divers réseaux sociaux des contenus qu’elle juge «problématiques» afin de les supprimer, luttant ainsi contre la désinformation.

Pour l’heure, 56% de la population du pays ont reçu au moins une première dose, 48,5% ont suivi un schéma vaccinal complet. Les autorités sanitaires américaines se préoccupent du ralentissement du rythme de la vaccination sur fond de propagation du variant Delta qui cause plus de 20.000 cas par jour en moyenne dans le pays depuis une semaine.