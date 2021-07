Les Saoudiens devront avoir reçu deux doses du vaccin pour voyager

"La deuxième dose du vaccin contre la Covid sera une condition obligatoire pour tout voyage à l'étranger pour l'ensemble des citoyens, et ceci à partir du 9 août 2021", a indiqué ce responsable, cité par l'agence de presse saoudienne (SPA).

La mesure exclut les moins de 12 ans, "à condition qu'ils présentent avant le voyage une assurance médicale approuvée" par les autorités, les personnes rétablies du Covid-19 au cours des six derniers mois, ainsi que celles ayant reçu une dose du vaccin, selon l'agence de presse saoudienne.

Selon la chaîne de télévision publique Al-Ekhbariya, plus de 17,4 millions de citoyens et de résidents avaient reçu une dose et 2,2 millions les deux doses à la mi-juillet.

En mai, l'Arabie saoudite avait indiqué que ses ressortissants "immunisés" contre la Covid-19 pourraient à nouveau voyager à l'étranger, plus d'un an après l'interdiction de tout déplacement à l'international.

Étaient considérées "immunisées" les personnes totalement vaccinées ou celles ayant reçu une dose au moins 14 jours avant leur voyage, ou les personnes rétablies au cours des six mois précédant le voyage.

Au total, plus de 22 millions de doses du vaccin ont été administrées dans le pays de plus de 34 millions d'habitants, selon des chiffres du ministère de la Santé publiés samedi.