L'ONU lance la course contre la crise climatique

Les Nations Unies ont incité tout le monde à travers la planète à participer à la course contre l'urgence climatique #TheHumanRace (#LaCoursePourLhumanité) en enregistrant 100 minutes d'activité physique, afin de transmettre un message urgent sur le climat aux dirigeants mondiaux.

"L'urgence climatique est une course que nous sommes en train de perdre, mais c'est une course que nous pouvons gagner", a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, "laçons nos chaussures de course et gagnons la course climatique pour nous tous".

Le défi lancé lundi par le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) invite tout un chacun à faire preuve de solidarité avec les habitants des pays les plus exposés aux catastrophes et les plus durement touchés par le changement climatique.

Cette campagne de solidarité est le fruit d'une collaboration entre l'ONU et la célèbre application d'exercice physique Strava.

Le point culminant de la course pour l'humanité sera la semaine de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, le 19 août.

La campagne vise à faire passer un message urgent aux dirigeants mondiaux qui participeront au sommet des Nations Unies sur le climat COP26, à Glasgow en novembre, à savoir que la solidarité commence par le respect par les pays développés de leur engagement décennale à consacrer 100 milliards de dollars par an à l'atténuation des effets du changement climatique et à l'adaptation des pays en développement.