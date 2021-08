Le Brésil enregistre le nombre d'infections le plus bas en neuf mois

Le Brésil, l'un des pays les plus endeuillés par le covid-19 au monde, a enregistré 12.085 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, le bilan quotidien le plus bas au cours des neuf derniers mois.

Le pays de plus de 212 millions d'habitants cumule ainsi 20,2 millions de cas d’infection au coronavirus depuis l’apparition de la pandémie. Le nombre d'infections en une journée n'était plus si bas depuis le 8 novembre dernier (10 550 infections).

Selon les chiffres publiés lundi par le ministère de la Santé, au cours des dernières 24 heures, le Brésil a également enregistré 411 nouveaux décès dus au covid, portant le total à plus de 563 000. Les chiffres accumulés jusqu’à lundi font du Brésil le deuxième pays avec le plus de décès au monde après les États-Unis et le troisième avec le plus de contaminations après les États-Unis et l'Inde. Cependant, l'incidence de la pandémie continue de baisser significativement dans le pays qui a donné récemment un coup d’accélérateur à la campagne de vaccination.

En plus d'avoir enregistré le plus faible nombre de cas au cours des neuf derniers mois, le Brésil a enregistré lundi le troisième bilan de décès le plus bas en une journée en sept mois, depuis le 3 janvier dernier (293 décès). Les plus faibles chiffres de décès depuis lors ont été enregistrés lundi dernier (389), dimanche (399) et mardi (411).

La forte baisse des chiffres de la pandémie reflète la progression de la campagne de vaccination après un démarrage lent et retardé dans le pays. Selon le ministère de la Santé, le Brésil a appliqué 153 millions de vaccins jusqu'à lundi.

Parmi les personnes vaccinées, 107,4 millions ont reçu la première dose (50,7% de la population) et 45,6 millions ont reçu la deuxième dose ou le vaccin à dose unique (21,5%).