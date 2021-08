Indonésie: 640 médecins décédés à cause du Covid-19

Parmi ces 640 médecins, 347 étaient des généralistes, 284 des médecins spécialisés et neuf des médecins internes, a précisé l'Association, ajoutant qu'il s'agissait dans la majorité des cas d'hommes, avec 535 médecins décédés du Covid-19, soit 83,6% du total, contre 105 médecins femmes (16,4%).

Le nombre le plus élevé de décès de médecins liés à cette maladie est apparu en juillet de cette année, avec un total de 199 décès, lorsque les hôpitaux étaient submergés par une recrudescence de cas liée à l'apparition du variant Delta, plus infectieux. Les mois de janvier 2021, de décembre 2020 et de juin 2021 ont enregistré respectivement 65 décès, 59 décès et 52 décès.