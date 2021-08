La Haute Autorité de santé préconise un rappel vaccinal pour les 65 ans et plus

La Haute Autorité de santé (HAS) recommande que les personnes de 65 ans et plus ou susceptibles de développer une forme grave de Covid-19 reçoivent une dose de rappel de vaccin en même temps que la vaccination antigrippale, qui doit être lancée fin octobre.

«Après avoir analysé les données disponibles, la HAS propose une dose de rappel avec un vaccin à ARNm pour les personnes de 65 ans et plus, ainsi que pour les personnes présentant des comorbidités qui augmentent le risque de formes graves de Covid-19», écrit-elle dans un communiqué publié mardi.

Dans la mesure où la majorité des publics prioritaires pour la vaccination contre la grippe saisonnière sont également les plus susceptibles de développer une forme grave de Covid-19, la HAS «propose, pour éviter tout retard à la vaccination antigrippale et simplifier le parcours vaccinal, de réaliser l'administration concomitante» des deux vaccins. Le régulateur français, qui rappelle que les autorisations de mise sur le marché actuellement accordées aux différents vaccins ne prévoient pas de rappel, précise donc que son avis est «conditionné à la validation de ce rappel par l'Agence européenne des médicaments» et est pour l'instant destiné à permettre l'organisation d'une éventuelle campagne.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué lundi qu'une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 serait sans doute proposée aux personnes à risque à partir du mois de septembre afin de renforcer leurs défenses immunitaires.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé à plusieurs reprises ces derniers mois les gouvernements à ne pas organiser de campagnes vaccinales de rappel anti-Covid-19 avant fin septembre, afin de réduire l'écart de couverture vaccinale entre les pays riches et pays en développement.