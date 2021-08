La protection vaccinale s'estompe avant six mois-étude britannique

La protection contre le COVID-19 conférée par deux doses du vaccin élaboré conjointement par Pfizer et BioNTech et celui d'AstraZeneca commence à s'estomper avant six mois, ont estimé des chercheurs britanniques, soulignant la nécessité de procéder à des rappels.

Selon l'étude britannique Zoe COVID, basée sur plus de 1,2 million de tests, l'efficacité du vaccin Pfizer passe de 88% dans le mois suivant la deuxième dose à 74% après cinq à six mois, et celui d'AstraZeneca de 77% à 67% après quatre à cinq mois.

Des analyses antérieures suggéraient une protection pendant au moins six mois.

Dans le pire des cas, la protection pourrait tomber en dessous de 50% chez les personnes âgées et les personnels de santé d'ici l'hiver, a mis en garde Tim Spector, chercheur principal de l'étude.

"Cela met en évidence la nécessité d'agir. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et voir la protection diminuer lentement alors que le nombre de cas est toujours élevé et que le risque d'infection l'est tout autant", a déclaré Tim Spector à la BBC.

TROISIÈME DOSE

La Grande-Bretagne commence à planifier une campagne de rappel vaccinal dans le courant de l'année, les principaux conseillers estimant que les personnes âgées et vulnérables pourraient avoir besoin d'une troisième dose de vaccin contre le COVID-19 dès septembre.

En France, la Haute autorité de santé (HAS) a recommandé mardi que les personnes de 65 ans et plus ou susceptibles de développer une forme grave de COVID-19 reçoivent une dose de rappel en même temps que la vaccination antigrippale, fin octobre. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait auparavant indiqué qu'une troisième dose serait sans doute proposée aux personnes à risque à partir de septembre.

De leur côté, les autorités américaines ont annoncé la semaine dernière que l'ensemble de la population des Etats-Unis pourrait recevoir une injection de rappel du vaccin contre le COVID-19 à partir du 20 septembre.

En Israël, une troisième dose est proposée depuis la fin juillet et le gouvernement a abaissé mardi l'âge minimal pour recevoir le rappel vaccinal à 30 ans.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a cependant recommandé la semaine dernière d'atteindre une couverture vaccinale complète dans les zones présentant des taux de vaccination faibles, avant de lancer des campagnes de rappel dans les pays à revenus plus élevés.