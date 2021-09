La Corée du Sud lance une campagne de vaccination pour les résidents étrangers

Les étrangers ont représenté 9,2% des nouvelles infections à Séoul en août, en hausse de 2,9 points de pourcentage par rapport au taux de 6,3% en juillet, selon la mairie de la capitale, citée par l'agence de presse Yonhap.

D'après la mairie, le taux de vaccination contre le Covid-19 dans la communauté étrangère stagne en grande partie en raison d'un processus de réservation de vaccin plus compliqué pour les étrangers et des barrières linguistiques.

Afin d'inverser la tendance, la municipalité organisera des campagnes avec les bureaux de quartier et la police pour encourager la vaccination dans les quartiers à forte concentration d'étrangers, tels que Yongsan et Guro, et lancera des activités similaires à l'avenir.

La ville envisage notamment de distribuer des brochures en langues étrangères, informant les personnes de différentes nationalités du processus de réservation du vaccin contre le Covid-19.

La ville appellera également la communauté étrangère, à travers des affiches et des clips vidéo, à se faire dépister de manière préventive dans le but de freiner la propagation du virus.

Des informations sur la pandémie de coronavirus et les mesures antivirus locales sont disponibles en 13 langues sur le site Web du Seoul Global Center (global.seoul.go.kr), dont l'anglais, le chinois et le russe.

En 2020, la ville de Séoul comptait 242.623 résidents étrangers enregistrés.