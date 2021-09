Les autorités sanitaires britanniques recommandent la vaccination des 12-15 ans

L'avis des chief medical officers (CMO) ouvre ainsi la voie à la vaccination généralisée des adolescents âgés de 12 à 15 ans en Grande-Bretagne après que les experts du Joint Committee on Vaccination and Immunisation (comité mixte sur la vaccination et l'immunisation) ont décidé au début du mois de ne pas formuler cette recommandation.

"(Les CMO) recommandent donc, pour des raisons de santé publique, que les ministres étendent l'offre de vaccination généralisée avec une première dose de vaccin contre le COVID-19 de Pfizer-BioNTech à tous les enfants et adolescents âgés de 12 à 15 ans qui ne sont pas déjà couverts par les conseils existants du JCVI", ont déclaré les autorités sanitaires britanniques dans une lettre.

Les responsables de la santé publique ont déclaré que la deuxième dose ne serait pas proposées aux adolescents âgés de 12 à 15 ans avant au moins le printemps.

Le gouvernement britannique doit indiquer officiellement s'il décide de suivre l'avis des chief medical officers, bien que certains ministres aient déjà exprimé leur soutien à la vaccination des adolescents. Les enfants vulnérables de cette tranche d'âge peuvent déjà être vaccinés.

Les États-Unis, Israël et certains pays européens ont déjà généralisé la vaccination des adolescents, ce qui accentue la pression sur le gouvernement britannique.