Covid-19: L'Australie doit continuer à progresser pour atteindre les objectifs de vaccination

"J'encourage tout le monde à partir de demain, les plus de 12 ans, les 12 à 15 ans pourront se faire vacciner", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"Nous devons donc maintenant continuer à avancer à grands pas au cours des dernières semaines et mois du programme pour atteindre les objectifs de vaccination fixés par le plan national", a-t-il ajouté.

Selon le plan de sortie de la pandémie proposé par M. Morrison, l'Australie commencera à rouvrir graduellement ses portes lorsque 70% des adultes seront entièrement vaccinés.

Lundi matin, l'Australie a signalé 1.745 nouveaux cas de Covid-19 transmis localement, ce qui porte à plus de 19.000 le total estimé de cas actifs dans le pays.

En date de dimanche, environ 67% des Australiens âgés de 16 ans et plus avaient reçu au moins une dose de vaccin et 42% étaient complètement vaccinés, selon le ministère de la Santé.