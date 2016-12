Voici ce que cache un tombeau vieux de 2.000 ans retrouvé en Chine

© AP Photo/ Sebastian Scheiner L'emplacement du tombeau de Jésus confirmé

Dans la province chinoise du Hebei (est du pays), des archéologues ont mis au jour un tombeau ancien, dont l'âge dépasse presque 2 000 ans, relate l'agence de presse Xinhua.

Le tombeau a été retrouvé aux alentours du district du Xian de Mancheng, dans la ville-préfecture de Baoding. À en croire les archéologues, les objets retrouvés dans le tombeau permettent d'affirmer qu'il remonte à l'époque de la dynastie Han (206 av. J.-C. — 9 ap. J.-C).

La longueur du tombeau fait 6 mètres, sa largeur est de 6,6 mètres. Les chercheurs ont retrouvé à l'intérieur 49 objets au total, dont des céramiques et des artefacts en jade blanc et en bronze. Il n'est pas exclu, poursuivent les chercheurs, que le tombeau ait été pillé par des brigands par le passé.

