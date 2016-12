L'OMS annonce un vaccin efficace à 100% contre Ebola

© AP Photo/ Markus Schreiber Ebola: la Russie offre un laboratoire à la Guinée

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé la réussite des tests du nouveau vaccin rVSV-ZEBOV contre le virus mortel Ebola. Selon l'organisation, le vaccin est efficace à 100 %. Aucune des personnes vaccinées n'a été contaminée par Ebola 10 jours après la vaccination.Le vaccin a été testé en 2017 en Guinée avec le soutien du ministère de la Santé du pays. Les chercheurs de l'Institut de la Santé publique de la Norvège ont indiqué que le vaccin ne provoquait pas d'effets secondaires. Le vaccin sera distribué par la société allemande Merck. Les tests supplémentaires seront effectués début 2017 après l'attribution d'une licence.

Marie-Paule Kieny, sous-directeur général de l'OMS pour les systèmes de santé et l'innovation a dévoilé la nature de ce vaccin dans une interview accordée à Sputnik.

« Ce vaccin particulier a été mis au point il y a plus de 10 ans par l'Institut de Santé publique du Canada, mais le développement était très lent parce que c'était un vaccin pour lequel on ne voyait pas trop de débouchés commerciaux. En fait, la plupart des coûts de développement du vaccin ont été pris en charge par les gouvernements canadien et américain jusqu'en 2014, essentiellement parce que le virus Ebola était vu comme un agent qui pourrait être potentiellement utilisé dans le bioterrorisme », a déclaré Mme Kieny.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Les chercheurs russes ont breveté un vaccin contre Ebola

Ce vaccin n'est pas le seul sur le marché. Un autre vaccin a déjà été élaboré en Russie. De plus, son utilisation est prévue par un accord entre la Guinée et la Russie signé en mai dernier. La particularité de ce vaccin est qu'il n'entraîne pas d'effets indésirables graves. Selon Marie-Paule Kieny, l'existence du vaccin russe est une bonne chose pour la médecine mais aussi permet d'éviter un monopole.

« Nous sommes très contents qu'il y ait un vaccin développé et enregistré par la Russie. Ce n'est jamais bon d'avoir un monopole et un seul vaccin. Le fait qu'on ait deux vaccins est une excellente nouvelle pour la médecine. J'ai lu dans la presse que la société Vector, basée à Novossibirsk (Sibérie, Russie) avait aussi élaboré un autre vaccin, ce qui est très encourageant. »

L'épidémie d'Ebola a été décrétée en février 2014, en Guinée-Conakry. Le virus s'est ensuite propagé au Libéria, en Sierra Leone, au Nigéria, au Sénégal et au Mali. Les Etats-Unis ainsi qu'un certain nombre de pays européens ont également été touchés par le virus. L'épidémie d'Ebola a touché plus de 30 000 personnes et a fait plus de 12 000 victimes.

