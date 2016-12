Quand les momies les plus vieilles du monde révèlent leurs secrets

Une équipe de chercheurs chiliens a utilisé des technologies modernes afin de révéler l'apparence des personnes momifiées avant leur embaumement, espérant ainsi décoder leurs gènes et trouver des liens génétiques avec la population d'aujourd'hui.

Plus de 7 000 ans après leur embaumement par le peuple Chinchorro, une civilisation ancienne qui habitait sur le territoire de la Chile et du Pérou, 15 momies, en majorité des enfants et des bébés morts nés, ont été subi des prélèvements en vue d'une analyse ADN ainsi qu'une tomodensitométrie.

La phase ultérieure consiste à disséquer leurs corps virtuellement, sans les toucher. Grâce aux technologies high-tech, les chercheurs peuvent rebâtir les muscles et les traits du visage des momies.

Ainsi, les chercheurs espèrent en apprendre plus sur la manière dont la civilisation ancienne momifiait ses morts et établir des liens génétiques entre les générations d'aujourd'hui et d'antan.

« Nous voulons avoir une meilleure compréhension de leur mode de vie — de leur diète à la question de savoir si le Chiliens partagent toujours le même code génétique ou pas », a déclaré l'anthropologue Veronica Silva, citée par le Daily Mail.

Les Chinchorro avaient bâti une civilisation de chasseurs et de pêcheurs qui a existé entre 10 000 et 3 400 ans av. J.-C. le long des côtes pacifiques de l'Amérique du Sud. Ils ont été parmi les premiers à momifier les morts. Les momies retrouvées sont de 2 000 ans plus âgées que les plus anciennes momies égyptiennes.

