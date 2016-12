Le nombre de flocons de neige différents est égal à ...

Le physicien John Nelson de l'Université de l'État d'Arizona a estimé le nombre de flocons de neige différents pouvant exister sur Terre, annonce la revue The Popular Mechanics.

Selon le physicien, le nombre de différents types de flocons de neige est égal à un chiffre accompagné de 768 zéros. Le chercheur estime qu'il est pratiquement impossible de trouver deux flocons de neige absolument identiques.

Le flocon de neige est un agrégat de cristaux de glace, chacun environ 10 millions de fois plus petit que lui, qui tombe à travers l'atmosphère terrestre sous forme de précipitations. Leur formation débute d'abord par des cristaux de neige qui se développent lorsque des gouttelettes microscopiques (10 μm de diamètre) en surfusion (températures inférieures à —18 °C) gèlent dans un nuage.

En décembre, des ingénieurs américains ont fait une vidéo avec un arbre de Noël volant. Le sapin a pu voler à l'aide d'un drone qui a été également utilisé pour acheminer les cadeaux du Père Noël.

