ISS: l'astronaute français Thomas Pesquet joue au «Mannequin Challenge»

L'astronaute français Thomas Pesquet a publié une vidéo étonnante sur sa page Facebook où l'on peut voir l'ensemble de son équipe se prêter au jeu du "Mannequin Challenge" à bord de la Station spatiale internationale (ISS), annonce la BBC

En légende, l'astronaute explique qu'il a tourné cette vidéo dimanche 25 décembre lors de leur journée de repos et que cette expérience était pour lui et son équipe un moyen de s'amuser un peu avec l'apesanteur.

​

« On dirait un mélange de science-fiction et de cinéma d'anticipation, non? », interroge le Rouennais de 38 ans, avant d'ajouter que cette vidéo est aussi l'occasion de faire « une petite visite de la Station spatiale internationale » à ses abonnés.

Ne vous y trompez pas, ce drôle de défi viral consistant au départ à rester immobile, dans une situation créée pour l'occasion, sur fond du tube de rap de Rae Sremmurd, "Black Beatles", n'a pas été simple à réaliser pour les astronautes: l'apesanteur rend assez difficile l'immobilité totale.

