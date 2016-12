Hubble prend des photos d'un phénomène galactique rare

© AFP 2016 EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY Une étoile de la taille du Soleil avalée par un trou noir

Le télescope spatial Hubble a pris des photos détaillées de la galaxie IRAS 16399-0937, située dans la constellation du Serpentaire à 370 millions d'années-lumière de la Terre. La galaxie en question s'est transformée en megamaser, un analogue naturel spatial du maser (un dispositif permettant d'émettre un faisceau cohérent de micro-ondes inventé en 1953). Cette transformation est devenue possible grâce à deux trous noirs qui se trouvaient dans le centre de cette galaxie, rapporte la Nasa.

Juste après l'invention des premiers masers, les astronomes ont découvert leurs analogues naturels émettant des micro-ondes dans l'espace. Il s'agit de petits objets au niveau spatial tels que des nuages de poussière, des atmosphères d'étoiles et des comètes. Le rayonnement de ces masers est assez faible, c'est pourquoi ils peuvent être examinés au sein de la Voie Lactée.

Dans les années 1980, les scientifiques ont découvert des sources d'énergie plus puissantes. Il s'agit des noyaux de galaxies ou des zones de naissance des étoiles qui apparaissent après la fusion des galaxies.

La galaxie IRAS 16399-0937 est un des megamasers les plus éclatants. Les scientifiques l'observent depuis longtemps.

Les photos détaillées prises par le télescope Hubble ont permis de dévoiler un des secrets de cette galaxie. Il s'est trouvé qu'elle contenait deux trous noirs supermassifs créés par la fusion entre l'IRAS 16399-0937 et une autre galaxie. Les deux trous noirs sont éloignés l'un de l'autre à 11 000 années-lumière et sont entourés d'étoiles.

Un des trous noirs est 100 millions de fois plus lourd que le Soleil.

