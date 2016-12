La NASA a découvert comment des «araignées» sont nées sur Mars

D'extraordinaires canyons, ressemblant à des araignées géantes, apparaissent à la surface de Mars en raison de la glace qui fond chaque année, informe l'article, publié dans la revue Icarus.

« Pour la première fois, nous avons pu observer de petites "araignées" qui traversent l'hiver martien et s'élargissent d'année en année, se transformant en "araignées" géantes », raconte Anna Portyankina de l'Université du Colorado à Boulder.

« Elles "vivent" dans les dunes de sable au pôle Sud de Mars, et nous ne savons pas si elles vont grandir ou disparaître sous les sables mouvants », a-t-elle ajouté.

Selon les observations, ces « canyons-araignées » s'élargissaient constamment, et les scientifiques ont décidé de découvrir comment ces structures se forment et quel est le mécanisme de leur expansion, à quelle vitesse ils disparaissent de la surface. Mme Portyankina et ses collègues ont répondu à ces questions en examinant des photos du pôle Sud de la planète rouge, obtenue par la caméra HiRISE.

La naissance de ces formes en relief implique des dunes de sable martiennes et de la neige carbonique — du dioxyde de carbone gelé, qui recouvre les dunes. En été et au printemps, lorsque la température de l'air et du sol sur Mars augmente considérablement, une partie de la glace se réchauffe et fond.

Ainsi, la neige carbonique se transforme en dioxyde de carbone, et ce gaz nourrit une « bulle » géante sous la glace de surface, créant une forte pression souterraine. Après un certain temps, la pression atteint un point critique et l'oxyde de carbone s'échappe dans l'atmosphère de Mars à travers une fissure.

Le gaz sort du sol avec une énorme quantité de sable et ce dernier, en raison de la haute pression, se transforme en « geyser » en une sorte de machine de sablage qui « pèle » la surface de la planète. Par conséquent, le nombre de fissures à travers lesquelles le gaz sort augmente chaque saison, ressemblant à des araignées géantes, qui peuvent être vues sur les images spatiales.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».